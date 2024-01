Nova safra de feijão derruba os preços no mercado interno

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na semana passada a colheita da primeira safra de feijão 2023/24 no Brasil alcançou 22,1% da área total, um aumento em relação aos 17,9% registrados na semana anterior.

Neste contexto, o feijão carioca de nota 8,5, o mais disponível no mercado, sofreu uma redução nos preços. O valor que inicialmente era de R$ 385 por saca foi reajustado para R$ 370, com a concretização de vendas em duas cargas.

Os corretores, diante de um volume limitado de transações, antecipam a possibilidade de novas quedas nas cotações. Além disso, a colheita em Minas Gerais já começou, e os primeiros lotes apresentaram problemas de qualidade, o que impactou nas ofertas iniciais, levando a estimativas de R$ 300 por saca.

Após um período de valorização dos preços, o mercado está entrando em uma fase de acomodação, e um possível recuo nas cotações em curto prazo é uma realidade considerável.

Negócios específicos foram reportados em São Paulo, envolvendo lotes de feijão extra com preços em torno de R$ 400 por saca. Observa-se uma resistência dos produtores, tanto no feijão-preto quanto no feijão-carioca, refletindo um cenário de extrema cautela. Muitos produtores estão esperando por condições de mercado ainda mais favoráveis, considerando as tendências atuais.