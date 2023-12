Outro recorde quebrado: exportações de milho chegam a 50 milhões de toneladas

As exportações de milho do Brasil atingiram um novo recorde em 2023, ultrapassando pela primeira vez a marca de 50 milhões de toneladas, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Impulsionado por uma safra recorde e a crescente demanda da China, o país solidifica sua posição como um dos líderes mundiais no mercado do cereal.

Até a metade de dezembro, os embarques brasileiros de milho já somavam 3,7 milhões de toneladas, elevando o total acumulado no ano para 53,5 milhões de toneladas. Com uma média diária de 335 mil toneladas de exportação por dia útil registrada em dezembro, projeta-se que o Brasil possa encerrar o ano com um total de 56,5 milhões de toneladas exportadas.

Esse volume representa um aumento significativo em relação à exportação de 46,6 milhões de toneladas registrada na safra anterior, que até então era a maior já alcançada pelo país. A robusta produção de milho em 2023 e o interesse adicional de grandes importadores, como a China, contribuíram para esse desempenho excepcional.

O Brasil, que já é um dos maiores produtores globais de milho, reforça sua capacidade de atender à demanda internacional, enquanto mantém o abastecimento interno. Este desempenho nas exportações é um sinal positivo para o setor agrícola brasileiro e destaca o potencial de crescimento do agronegócio nacional.

A expectativa é que os números finais de dezembro confirmem a tendência de alta nas exportações, consolidando 2023 como um ano de sucesso para o milho brasileiro no mercado externo.

