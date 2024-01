Paraná continua líder na produção de carne de frango

Em 2023, o Paraná, principal produtor de carne de frango do Brasil, registrou crescimento na avicultura, apesar dos desafios sanitários e econômicos enfrentados.

De acordo com informações do Sistema Faep/Senar-PR, a produção de carne de frango no estado aumentou 8% nos três primeiros trimestres do ano em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando 3,49 milhões de toneladas.

O setor enfrentou como principal desafio a circulação da gripe aviária, detectada em aves silvestres no litoral paranaense. Apesar disso, o estado manteve o status sanitário de livre de influenza aviária de alta patogenicidade.

Fábio Mezzadri, do Departamento Técnico e Econômico do Senar-PR, atribuiu o crescimento da produção a diversos fatores, incluindo a abertura de novos mercados, a expansão das exportações e o aumento da produtividade.

"Os mercados estão se expandindo, com a China habilitando mais 3 plantas paranaenses para exportar frangos, além da abertura do mercado em Israel. Essa abertura é positiva", afirmou Mezzadri. "Apesar do momento econômico, os produtores têm investido com cautela, mas não pararam os investimentos na avicultura."

Os produtores, ouvidos pelo Canal Rural, destacaram a importância da biosseguridade para o setor. "O desafio sanitário continua, mas os produtores têm se dedicado mais à biosseguridade dentro das granjas", complementou Mezzadri.

Carlos Eduardo Maia, avicultor, ressaltou a positividade do cenário sanitário no Paraná, mas alertou sobre a importância de manter os cuidados para evitar a entrada do vírus H5N1 nas granjas.

"Saímos de 2023 com uma maior maturidade e experiência pelas adaptações feitas no manejo e na condução do nosso negócio", afirmou Maia.

Para 2024, o setor avícola paranaense projeta manter o crescimento, esperando aumento nos preços e na rentabilidade. "As perspectivas são favoráveis, esperamos um cenário melhor para 2024", concluiu Mezzadri.