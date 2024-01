Paraná inicia plantio do milho safrinha enquanto colhe a 1ª safra

A temporada de plantio da segunda safra de milho para o ciclo 2023/24 teve seu início na região Sul do Paraná. Esta área é pioneira no plantio devido às suas temperaturas mais amenas durante o inverno, o que possibilita uma colheita antecipada e reduz a incidência de riscos no processo.

Até o momento, mais de 1,6 mil hectares já foram plantados pelos produtores locais. Com a previsão de início da colheita da soja para a primeira quinzena de janeiro, espera-se que o plantio de milho se intensifique em todo o estado, uma vez que ambos compartilham parte das mesmas áreas de cultivo.

A janela de semeadura para a cultura se estenderá até o final de março, encerrando assim o período de plantio para a principal safra agrícola da região.

Paralelamente, a colheita da primeira safra de milho já teve início no Paraná. Os produtores do estado semearam uma área de 309 mil hectares, registrando a menor extensão histórica para esse período.

As projeções apontam para uma expectativa de colheita de 3 milhões de toneladas, conforme indicado pelo Boletim de Conjuntura Agropecuária, preparado pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).