Plantio da soja atinge 94% da área estimada no Brasil, mas clima continua prejudicando

O plantio de soja da safra 2023/24 atingiu 94% da área estimada para o Brasil na última semana. A combinação de temperaturas elevadas e falta de umidade tem aumentado o estresse hídrico nas plantações, especialmente em regiões já afetadas pela escassez de chuvas.

Mato Grosso, por exemplo e Bahia têm vastas áreas necessitando replantio devido à seca. No Rio Grande do Sul muita chuva. Apenas uma estiagem na semana passada foi benéfico para reduzir a umidade do solo, o que permitiu avanços no plantio, marcando a reta final dessa etapa, após atrasos causados pelo excesso de chuvas durante boa parte de outubro e novembro.

Na região do Matopiba os produtores sofrem com a seca e aguardam a chegada das chuvas para plantar. Mais de 90 municípios na Bahia estão em situação de emergência devido à estiagem.

Nos últimos dias foram registradas precipitações isoladas, acompanhadas de altas temperaturas e excesso de calor, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras.

A mesma situação se repete no Piauí onde os produtores têm enfrentado altas temperaturas e baixa umidade, mas o plantio ainda segue dentro da janela prevista, apesar de atrasado.

Fonte: Pensar Agro