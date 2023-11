Podcast do Pensar Agro celebra os 50 anos da OCB-MT falando sobre cooperativismo

O mundo do agronegócio está cada vez mais conectado às inovações tecnológicas e às tendências de consumo global. Nesse cenário, o cooperativismo surge como uma força vital para o desenvolvimento sustentável e integrado do setor.

Compreendendo essa realidade, o portal Pensar Agro lançou neste fim de semana um episódio especial de seu podcast, apresentado por Isan Resende, presidente do Instituto do Agronegócio (IA), para discutir os desafios e as conquistas do cooperativismo no estado de Mato Grosso.

Este episódio reúne um time de notáveis da área: Onfre Cezarios Filho, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso (OCB-MT); Ricardo Balbinot, presidente da Cooperativa de Crédito Cresol; e Roberto Rodrigues, presidente da Cooperativa Autossustentável Familiar da Terra Pantaneira, a Coperagrofatep.

O debate gira em torno do papel das cooperativas e seu impacto na economia, bem como a celebração especial dos 50 anos de atividades da OCB-MT que ao longo de suas cinco décadas, tem sido um pilar para o desenvolvimento do estado, promovendo a união dos produtores rurais e a valorização do trabalho cooperativista.

O podcast do Pensar Agro se revela como uma plataforma essencial para a disseminação de conhecimento e experiências exitosas, contribuindo para a educação continuada dos produtores e interessados no agronegócio.

Assista aqui, ou diretamente na página do Youtube do Pensar Agro

Fonte: Pensar Agro