Isan Rezende, presidente do Instituto do Agronegócio (IA), conduz uma entrevista exclusiva no "PodCast do Pensar Agro" com Frederico Azevedo, superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), em Mato Grosso.

Frederico explica o papel crucial na agroindústria, promovendo o crescimento sustentável e a prosperidade em comunidades rurais e a presença do cooperativismo no setor agroindustrial.

Assista:

Fonte: Pensar Agro