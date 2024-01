Prazo para cadastrar áreas de plantio de soja termina nesta quarta

Termina nesta quarta-feira (31.01) o prazo para a conclusão do cadastro das áreas de plantio de soja para a safra 2023/2024 no estado de Mato Grosso do Sul. O cadastro, segundo a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) deve ser realizado exclusivamente online, sem custo para o produtor, por meio do site oficial da agência (clique aqui).

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, destaca a importância estratégica do cadastro para fortalecer a segurança fitossanitária, especialmente no controle da ferrugem asiática, contribuindo para salvaguardar a sanidade das plantações. Ingold ressalta: "O cadastro das áreas de cultivo de soja é um pilar fundamental para reforçar a segurança e desempenhar um papel crucial na proteção das colheitas. Estamos unidos para garantir a sanidade e a produtividade de nossas plantações".

A Iagro, ao estender o prazo em dezembro, buscou proporcionar flexibilidade aos agricultores, permitindo que todos possam cumprir essa obrigação de maneira eficaz. A colaboração de cada produtor é considerada essencial para garantir a segurança fitossanitária das plantações de soja em Mato Grosso do Sul.

Fonte: Pensar Agro