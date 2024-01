Preços dos boi gordo se mantêm estáveis nos primeiros dias de 2024

Os preços do boi gordo se mantiveram relativamente estáveis nestes primeiros dias de 2024, segundo o Indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e a B3, que é a principal bolsa de valores e mercado de balcão organizado do Brasil. O indicador operou próximo de R$ 250.

No geral, as transações de animais destinados ao abate começaram a ganhar impulso nos últimos dias. Por parte dos vendedores, a possibilidade de reter os animais em regiões com chuvas mais frequentes tem mantido alguns agentes distantes do mercado.

Do lado da demanda, a necessidade de novas aquisições torna os compradores mais ativos. Quanto às exportações, os dados divulgados pela Secex indicam que os envios brasileiros de carne bovina in natura atingiram recordes em 2023, confirmando as previsões dos especialistas consultados pelo Cepea.

Foram 2,006 milhões de toneladas exportadas de janeiro a dezembro, um aumento de 0,52% em relação ao recorde anterior de 2022, que foi de 1,996 milhão de toneladas.

De acordo com pesquisadores do Cepea, o expressivo aumento das vendas nos últimos meses de 2023 contribuiu para reduzir a oferta disponível de carne bovina no mercado interno, sustentando os valores da arroba.