Produção de búfalos é responsável por quase R$ 40 milhões do VBP paranaense

O Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 17 a 23 de novembro, divulgado nesta sexta-feira (24.11), pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), mostra que a produção de búfalos gerou R$ 39,7 milhões do Valor Bruto da Produção (VBP) do Paraná: R$ 31,5 milhões vieram da comercialização de bubalinos para corte e R$ 8,2 milhões da venda de leite de búfala.

Apesar das dificuldades enfrentadas nas últimas décadas, como a redução da área disponível para a produção em áreas-chave do Estado, o rebanho de búfalos no Paraná tem mantido uma relativa estabilidade nos últimos anos, variando entre 32 mil e 35 mil cabeças no período de 2018 a 2022. Esse número representa apenas uma pequena fração do rebanho brasileiro, que totaliza cerca de 1,5 milhão de cabeças.

A carne, geralmente adquirida pelos abatedouros a preços semelhantes aos da carne bovina, demanda um manejo mais frequente dos animais para evitar o criados soltos na natureza.

No entanto, a bubalinocultura apresenta não apenas desafios, mas também vantagens em relação à bovinocultura. A rusticidade inerente a esses animais permite que os produtores usem menos métodos preventivos para reduzir a incidência de doenças, diminuindo assim os gastos com medicamentos.

A carne de búfalo possui características distintas em relação à carne bovina, sendo mais magra e com maior teor de proteína. Por sua vez, o leite de búfala é principalmente utilizado na produção de muçarela, um queijo originário da região da Campânia, no Sul da Itália. Esse queijo é produzido exclusivamente com leite de búfala cru, moldado em forma de esferas, sendo amplamente utilizado na culinária italiana.

Fonte: Pensar Agro