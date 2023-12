Produtores mineiros comemoram a boa safra de abacaxis

A safra de abacaxi em Minas Gerais, o terceiro maior produtor do país está se revelando altamente positiva. Com condições climáticas ideais ao longo de 2023 caracterizadas por altas temperaturas e chuvas adequadas -, aliados a estratégias como o adensamento, resultaram em um incremento na produção por hectare.

A técnica de adensamento, que reduz o espaço entre as plantas e fileiras, tem sido adotada por muitos agricultores na região do triangulo mineiro.

Essa abordagem intensifica a competição entre as plantas por recursos como água, luz e nutrientes, impactando no tamanho das frutas, que tendem a ser menores. Apesar do tamanho reduzido, a qualidade da fruta permanece alta, atendendo às exigências do mercado consumidor.

Veja a seguir uma reportagem especial do repórter Paulo Barbosa, do Globo Rural, que visitou algumas dessas propriedades produtoras: clique aqui

Com informações do Globo Rural

Fonte: Pensar Agro