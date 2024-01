Programa de apoio à agroindústria quer foco em sustentabilidade e bioeconomia

O programa "Nova Indústria Brasil", lançado pelo governo federal quer um enfoque especial na agroindústria e na bioeconomia, projetando metas ousadas e investimentos em capacitação e modernização do setor

O programa foca na digitalização e sustentabilidade das cadeias agroindustriais, com a meta de digitalizar 90% das indústrias brasileiras, promovendo eficiência e competitividade no mercado global. O investimento na indústria mais verde, com R$ 12 bilhões alocados para projetos de descarbonização, reflete o compromisso do Brasil com a transição energética e as práticas sustentáveis.

A bioeconomia recebe um impulso substancial com o objetivo de aumentar o uso tecnológico e sustentável da biodiversidade brasileira em 1% ao ano, um passo que pode abrir novos caminhos para a indústria nacional, explorando de forma responsável a rica biodiversidade do país.

Com um total de R$ 300 bilhões em recursos até 2026, provenientes do BNDES, Finep e Embrapii, o programa Nova Indústria Brasil representa um investimento significativo no futuro sustentável e tecnologicamente avançado da indústria brasileira.