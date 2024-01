Quebra na safra de trigo do Paraná pode dar prejuízo de R$ 1 bi

Os prejuízos na cultura do trigo no Paraná podem chegar a R$ 1 bilhão devido ao impacto do fenômeno El Niño, segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral).

A quebra na produção da safra foi de 19% na produtividade em comparação com as expectativas iniciais de colheita de 4,5 milhões de toneladas.

Para a safra de trigo em 2024, as perspectivas não são otimistas, com estimativas de redução na área plantada e insegurança entre os produtores.

Além disso, o trigo poderá ser direcionado para usos menos rentáveis, como ração animal, diminuindo a lucratividade dos produtores, conforme alertou o Deral.

Fonte: Pensar Agro