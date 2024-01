Recorde: 101,3 milhões de toneladas de soja foram exportadas em 2023

Em 2023, o Brasil alcançou números recordes nas exportações de soja, farelo e milho, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Foram enviadas ao exterior 101,3 milhões de toneladas de soja, superando as 77,8 milhões de 2022. O farelo de soja teve um aumento de 20,3 para 22,7 milhões de toneladas.

As exportações de milho atingiram 55,6 milhões de toneladas, contra 44,6 milhões em 2022. No entanto, as vendas externas de trigo caíram de 3,2 para 2,4 milhões de toneladas.

A China se manteve como principal parceiro do agronegócio brasileiro, adquirindo 75% da soja e 31% do milho exportados. Para janeiro, a previsão é de 3,3 milhões de toneladas de milho exportadas, abaixo das 4,8 milhões no mesmo período do ano anterior.

Já as exportações de soja devem crescer para 1,3 milhão de toneladas, e as de farelo para 1,7 milhão. No trigo, a projeção é de 603,5 mil toneladas.

Os resultados evidenciam a força do Brasil como exportador global de commodities agrícolas e a relevância da China como destino principal desses produtos. A expectativa é de continuidade do desempenho positivo no mercado internacional para o setor agrícola brasileiro.

Fonte: Pensar Agro