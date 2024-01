RS inicia colheita da uva e espera colher 720 mil toneladas

O Rio Grande do Sul, principal estado produtor de uvas e vinhos do Brasil, deu início à colheita com a expectativa de atingir cerca de 720 mil toneladas na safra de 2023/2024, conforme dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Cerca de 15 mil famílias estão envolvidas na produção da fruta, abrangendo aproximadamente 47 mil hectares de área cultivada. A região de Bento Gonçalvez, onde foi realizada a solenidade oficial de abertura da safra, tem 539 vinícolas ativas, evidenciando a importância do setor para a economia local.

Comparativamente, a produção de uvas do Rio Grande do Sul no ciclo anterior atingiu 907,66 mil toneladas, com uma área colhida de 47,15 mil hectares, segundo a Radiografia da Agropecuária Gaúcha de 2023. Estes números destacam uma ligeira redução nas expectativas para a atual safra.

Entre as regiões mais produtivas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha lideram na produção de uvas de mesa, enquanto Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Farroupilha são destacadas na produção voltada para a indústria.

Giovani Feltes, secretário da Seapi, ressaltou a importância da região na história do Rio Grande do Sul, atribuindo o sucesso do setor à determinação e ao esforço contínuo dos produtores. "A resiliência, a efervescência e o trabalho dos produtores na região permitem superar todas as dificuldades", afirmou Feltes.

Fonte: Pensar Agro