Sai a terceira edição da Revista Pensar Agro

Nesta 3ª edição da Revista Pensar Agro, destaca-se a retrospectiva do agronegócio brasileiro no ano de 2023. O ano teve início com desaceleração de 1,8% na economia global, acompanhada por taxas de juros elevadas, flutuações na demanda de exportação, os impactos contínuos da pandemia e as tensões resultantes do conflito entre Rússia e Ucrânia.

As pressões inflacionárias ganharam força no mercado brasileiro, desencadeando um efeito cascata em todas as etapas produtivas do agronegócio. Isso incluiu aumento nos custos dos insumos agrícolas, elevação de 15% nos preços dos combustíveis, acréscimo de 20% nos custos dos fertilizantes, queda nos preços internacionais dos commodities agrícolas e valorização do real em relação ao dólar.

Apesar de todas as dificuldades e desafios, o agronegócio brasileiro encerrou o ano com um recorde de US$ 13,48 bilhões em exportações, representando um aumento de 19,3% em comparação com dezembro de 2022. O país registrou um superávit de US$ 149,94 bilhões, um patamar 5,87% maior do que o visto em 2022. Isso reflete o êxito nas exportações, alcançando um faturamento de USD 185,1 bilhões, o maior já registrado e superando em 3,9% o faturamento de 2022. Esse resultado contribuiu para a estabilidade da balança comercial do país, representando mais de 25% do PIB brasileiro e 22% dos empregos no país.

Nesta edição, uma análise geopolítica comercial destaca o Brasil como o principal exportador de água. Além disso, a revista traz notícias do setor agrícola e artigos de especialistas, personalidades e profissionais atuantes no agronegócio, proporcionando uma visão abrangente e aprofundada do cenário atual.

Fonte: Pensar Agro