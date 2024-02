Sealba Show se encerra hoje em Itabaiana, Sergipe

Termina nesta sábado (03.02), a terceira edição do Sealba Show, a feira agropecuária sediada em Itabaiana/SE, que teve início no dia 31 de janeiro. O evento, que atraiu cerca de 50 mil visitantes de Sergipe, Alagoas e Bahia, proporcionou quatro dias intensos de exploração das últimas tendências do agronegócio, tecnologia, networking, troca de experiências, inovação e oportunidades de conhecimento.

A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE) desempenhou um papel significativo na feira, solidificando sua presença em parceria com a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (MÚTUA). Durante o evento, a AEASE ocupou um estande, recebendo associados e engenheiros agrônomos interessados em conhecer os benefícios oferecidos pela MÚTUA e em fazer parte dessa entidade representativa.

Na programação deste sábado, está o Encontro do Agro com os Jovens para discutir inteligência financeira na carreira agropecuária, com o consultor financeiro Erasmo Vieira. Além disso, centenas de estantes estarão abertos para venda de inúmeros produtos, desde artesanatos a grande maquinários agrícolas.

Com mais de sete décadas de história na defesa da classe agronômica em Sergipe, a AEASE não apenas marcou presença no Sealba Show, mas também proporcionou uma oportunidade para os profissionais da área explorarem seus serviços e benefícios.

A feira, realizada no Parque Cunha Menezes, localizado na BR-235, Km 61, ocupa uma área de 70.000m². Nesta edição, a praça de alimentação foi expandida, contando com dois restaurantes centrais e estacionamentos mais amplos. Durante estes quatro dias, os visitantes tiveram acesso aos produtos e serviços oferecidos por mais de 160 marcas expositoras, além da oportunidade de participar de palestras técnicas, cursos e treinamentos.

A denominação Sealba é uma organização territorial formada por 171 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia, por isso a junção das siglas dos três estados.

Fonte: Pensar Agro