Seminário sobre Pesquisa e Inovação na Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), ambas vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), realizam nesta quinta-feira (30.11) um seminário para discutir projetos de pesquisa e inovação voltados para a agricultura familiar no estado.

O encontro representa uma oportunidade valiosa para a troca de conhecimentos e o fortalecimento das práticas inovadoras no contexto da agricultura familiar sul-mato-grossense. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de projetos e estratégias que possam beneficiar diretamente os agricultores familiares do estado, trazendo avanços significativos para o setor.

O Seminário destaca-se como um espaço essencial para debater e impulsionar a aplicação de técnicas e pesquisas que visam aprimorar a produtividade, sustentabilidade e competitividade do setor agrícola familiar em Mato Grosso do Sul.

O Seminário será em Campo Grande, no Auditório da Agraer Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (CEPAER), situado na Rodovia MS-80, Km 10 (saída para Rochedo).

Fonte: Pensar Agro