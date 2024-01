Senar de Santa Catarina oferece 240 cursos grátis para produtores e trabalhadores rurais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), iniciou o ano com 240 cursos gratuitos para o mês de janeiro.

A iniciativa, realizada em parceria com os Sindicatos Rurais, faz parte do Programa de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS). O objetivo é fomentar a produção de alimentos de forma sustentável e impulsionar o desenvolvimento social no campo.

A iniciativa beneficia produtores e trabalhadores rurais que buscam ampliar os seus conhecimentos para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades.

A Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura.

Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato.

O presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, ressalta que um dos desafios do Senar/SC é manter o produtor rural preparado para as tendências de mercado e, por isso, a entidade investe fortemente em educação e formação profissional com várias soluções para as mais diversas áreas do setor agropecuário.

"Mais um ano se inicia e o Sistema Faesc/Senar-SC reafirma o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Continuaremos a proporcionar oportunidades para os produtores e trabalhadores rurais, para que possam se capacitar e se manter competitivos no mercado".

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, a capacitação dos produtores rurais é um pilar fundamental para o setor agropecuário, pois contribui para a melhoria da produtividade, da qualidade, da sustentabilidade, da qualificação profissional, da gestão, da informação e da integração dos produtores rurais ao mercado.

A agenda completa, a relação dos cursos e outras informações

Fonte: Pensar Agro