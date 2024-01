Sinop se prepara para sediar o Norte Show 2024

Empresas líderes apresentarão tecnologias de última geração, proporcionando eficiência no campo. O evento contará com a presença de personalidades e autoridades do agronegócio, oferecendo insights valiosos. Oficinas técnicas permitirão aprimorar conhecimentos em temas relevantes para o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária.

Diversos expositores apresentarão uma ampla gama de produtos e serviços, desde insumos agrícolas até tecnologias para a gestão rural. Leilões com animais de alta qualidade genética serão destaque, proporcionando oportunidades para criadores adquirirem exemplares de destaque.

Os participantes poderão conhecer de perto as últimas novidades em maquinários e implementos agrícolas, essenciais para otimizar processos no campo. Representantes da indústria e comércio estarão presentes, fortalecendo parcerias e proporcionando oportunidades de negócios no setor agropecuário.