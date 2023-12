Títulos de financiamento privado do agronegócio aumentaram 20% em novembro

Em novembro, os títulos de financiamento privado do agronegócio aumentaram 20%. O patrimônio líquido do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) registrou um crescimento de 120% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O valor total desses títulos armazenados está perto de R$ 300 bilhões. Cada operação, em média, é de cerca de R$ 1,49 milhão. No mês de novembro, havia 196 mil desses títulos armazenados, quase o dobro do que havia há um ano.

No entanto, quando consideramos o total de valores registrados na Safra 2023/24, de julho a novembro, percebemos uma queda de cerca de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a diminuição nos valores dos títulos da CPR nesta safra pode ser devido a alguns fatores, como redução nos custos de produção e maior competição com outras formas de financiamento do setor.

Em relação à Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), os investimentos chegaram a quase R$ 450 bilhões. Durante a atual safra, de julho a novembro, houve um aumento de 22,5% no valor das LCA depositadas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

As LCA têm sido a principal fonte de dinheiro livre do Plano Safra 2023/24, representando cerca de 47% do total de recursos destinados ao Crédito Rural. O crescimento na emissão desses títulos pode resultar em taxas de juros mais acessíveis para empréstimos agrícolas com recursos livres.

No último mês de novembro, o patrimônio líquido dos Fiagro atingiu R$ 19,57 bilhões, um aumento de 120% em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de fundos atualmente é de 84, enquanto que no mesmo período de 2022, havia 36 fundos em operação.