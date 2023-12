Tocantins também amplia prazo de plantio da soja

O plantio da safra 2024 no Tocantins ganhou uma extensão no prazo, permitindo que os produtores rurais tenham até o dia 20 de janeiro para finalizar o processo.

A medida foi confirmada pelo Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em resposta a uma solicitação do Governo do Tocantins. Essa extensão visa amenizar os desafios enfrentados devido ao intenso período de seca durante este ano, que prejudicou a produtividade esperada.

A ampliação do período de plantio, conhecido como janela de plantio, é essencial para garantir condições adequadas de clima e solo para o desenvolvimento das culturas. Esta determinação é realizada anualmente pelo Ministério da Agricultura e regulada pelos órgãos estaduais.

Além disso, o governo local também solicitou ao Ministério da Agricultura a prorrogação do prazo de pagamento dos financiamentos feitos para investimento e custeio da produção agropecuária, contraídos em 2023 e com prazo de pagamento para 2024. Esta medida busca oferecer suporte aos produtores que enfrentaram dificuldades em função das condições climáticas adversas.

Essas ações refletem a preocupação em auxiliar os produtores rurais do Tocantins diante dos desafios provocados pelo clima, buscando alternativas para manter a produtividade e a competitividade do setor agropecuário no estado.