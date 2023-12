Toma posse a nova diretoria da Aprosoja de Mato Grosso

O produtor rural Lucas Costa Beber, de Nova Mutum, tomou posse como presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT) para o triênio de 2024 a 2026. Durante a cerimônia, Beber destacou os desafios imediatos enfrentados pelo setor agrícola, incluindo condições climáticas adversas, resultados desfavoráveis na safra recente e debates políticos.

"Este é um ano repleto de preocupações para os produtores, mas nossa atuação será firme na busca por soluções. Com a derrubada do marco temporal pelo Congresso, concentramos nossos esforços na consolidação da segurança jurídica para os produtores", afirmou Beber durante seu pronunciamento.

Beber também reforçou a continuidade de projetos iniciados na gestão anterior, liderada por Fernando Cadore, demonstrando a intenção de manter estratégias já comprovadamente eficazes. A transição de liderança sinaliza a permanência de abordagens bem-sucedidas e a abertura para novas diretrizes frente aos atuais desafios do agronegócio em Mato Grosso.

"Um dos pilares que queremos fazer na nossa administração é a comunicação. Nós ocupamos apenas 13% do nosso território para nossa produção. 60% do território do nosso estado está preservado. E graças ao nosso projeto Guardião das Águas, aonde a gente faz o monitoramento das nascentes do nosso estado, sabemos que nos municípios produtores, mais de 95% das nascentes estão em bom estado de conservação", disse o novo presidente durante a cerimônia de posse.

O governador Mauro Mendes também esteve presente no evento e elogiou a atuação do ex-presidente Fernando Cadore à frente da entidade. Mauro destacou que, durante missão na Índia, juntamente com o setor produtivo mato-grossense, o presidente Fernando Cadore conseguiu mostrar como a Moratória da Soja impacta a vida dos municípios. Isso fez com que o Governo do Estado tomasse medidas em defesa do setor produtivo.

O evento contou com a presença de produtores rurais e autoridades do setor agrícola de Mato Grosso. O engenheiro agrônomo, Marcelo Cassiolato, representou a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Feagro-MT) e o presidente Isan Resende.