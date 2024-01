Veja aqui as projeções para o mercado da carne bovina em 2024

As projeções para o mercado de bovinos em 2024 sugerem uma possível mudança de cenário em relação ao ano anterior, revelando um declínio nos abates de animais e na produção de carne.

Segundo especialistas, a produção de carne bovina está estimada em 9,39 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 0,77% em comparação com o ano passado.

O mercado interno deverá ser 3,1% menor em 2024, atingindo 6,07 milhões de toneladas em equivalente carcaça, principalmente devido às dificuldades de poder de compra da população brasileira e à possível desvalorização da moeda local. Com isso o país deverá priorizar as exportações ao longo deste ano.

Estima-se que o abate de bovinos em 2024 seja de aproximadamente 33,94 milhões de cabeças, representando uma queda de 0,8% em relação a 2023. Estas projeções sinalizam uma série de desafios e oportunidades para o setor, impactando não apenas a produção interna, mas também a dinâmica das exportações e o comportamento dos preços no mercado doméstico.

Em contrapartida, essa redução na produção interna deve ser amenizada, as exportações apontam para um recorde. Especialistas preveem que o Brasil se consolidará como a principal opção global para o fornecimento de carne bovina, projetando embarques de 3,36 milhões de toneladas, um aumento de 3,86% em relação a 2023.

Um aspecto crucial para o ano será o comportamento dos preços das proteínas de origem animal. Especialistas ressaltam que a recuperação das cotações está condicionada a dois fatores fundamentais: a retomada econômica da China e a reestruturação da suinocultura no país asiático.

A expectativa é de que os indicadores econômicos chineses apresentem sinais positivos a partir do segundo trimestre, com avanços nos setores de emprego, renda e fluxo cambial.

Quanto à reconstrução da suinocultura chinesa, o governo está empenhado em reequilibrar o mercado doméstico, visando uma possível recuperação das margens. Especula-se que esse processo se torne mais evidente entre o segundo e o terceiro trimestre do ano.

Os especialistas acreditam que a recuperação dos preços da carne bovina no mercado internacional será crucial para possíveis mudanças nos valores da arroba do boi gordo.

Isso poderia aumentar a relevância dos animais padrão China no mercado brasileiro, uma vez que, no final de 2023, as diferenças de valores entre esses exemplares e os destinados ao mercado interno foram praticamente nulas.

Fonte: Pensar Agro