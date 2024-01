Veja aqui como está a colheita da soja. Mato Grosso já colheu 10%

A mais recente atualização da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da semana de 16 a 22 de janeiro, revela um cenário desigual para a colheita de soja no Brasil. Enquanto Mato Grosso celebra um avanço significativo, alcançando cerca de 10% da área total colhida, os estados do sul enfrentam sérios desafios devido às condições climáticas adversas.

Em Mato Grosso, a colheita tem avançado de forma encorajadora, impulsionada pelas chuvas recentes que trouxeram alívio após um período de seca. Essa melhora nas condições hídricas chegou em um momento crucial para o desenvolvimento da soja, especialmente nas fases críticas de desenvolvimento vegetativo e enchimento de grãos. O estado, que é um dos maiores produtores de soja do país, desempenha um papel vital na economia agrícola brasileira.

Por outro lado, o sul do Brasil, particularmente o Rio Grande do Sul, enfrenta uma realidade diferente. As chuvas frequentes e intensas têm colocado em xeque tanto o término do plantio quanto os tratos culturais essenciais para a saúde e o desenvolvimento das lavouras de soja. Estes temporais não só atrasam as operações de campo, mas também podem afetar negativamente a germinação e a saúde das plantas, aumentando o risco de doenças e outros problemas agronômicos.

Essa disparidade climática entre as regiões produtoras de soja no Brasil destaca a importância de estratégias de manejo agrícola adaptativas e resistentes a condições climáticas extremas. Os agricultores do sul do país agora enfrentam o desafio de ajustar suas práticas para minimizar os impactos negativos do excesso de chuvas, enquanto em Mato Grosso, o foco é aproveitar as condições favoráveis para maximizar a produtividade.

O estado do Paraná mostra um cenário onde a colheita avança, concentrando-se em regiões específicas. Apesar das chuvas terem sido esparsas e de baixo volume, elas beneficiaram as lavouras em estágios mais tardios, especialmente aquelas em fase de floração e enchimento de grãos.

Em Goiás, as lavouras de ciclo médio e tardio estão demonstrando uma recuperação mais efetiva após as chuvas recentes, enquanto as áreas mais precoces já estão em fase de colheita.

Em Mato Grosso do Sul, a colheita prossegue em ritmo lento, com a maior parte das lavouras ainda nas fases reprodutivas.

Minas Gerais apresenta um contraste nas condições das lavouras, onde as mais tardias se beneficiam das chuvas recentes, enquanto as mais precoces enfrentam perdas devido ao calor e à estiagem.

Na Bahia, a colheita iniciou-se, focando principalmente em áreas irrigadas. A maioria das lavouras, incluindo as de sequeiro, estão em boas condições.

Por fim, no Maranhão, a colheita começou, especialmente no sul do estado, enquanto a semeadura ainda ocorre nas regiões central, leste e oeste, estando limitada pela falta de chuvas.

Do meio para o final do ciclo da soja, a maioria das lavouras avançam pelo enchimento de grãos (40,4%) estádios que ainda precisa de chuvas para a manutenção de umidade adequada no solo, que é crucial para a saúde e desenvolvimento ótimo dos grãos. Assim como as lavouras mais tardias que ainda estão em desenvolvimento vegetativo e floração.

A colheita já avançou em pelo menos 4,7% das áreas monitoradas pela Conab. Percentual à frente do registrado na safra anterior. Já o plantio ainda está avançando em áreas do Maranhão e ruma à finalização em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No plantio, a maior mudança semanal ocorreu em Santa Catarina, com um leve aumento de 92,0% para 92,2%. Em relação à safra anterior, o Maranhão mostra uma recuperação notável, passando de 75,0% para 82,0%, ainda abaixo dos 88,0% do ano passado. O Piauí e Goiás mantêm-se praticamente estáveis, ambos com 98,0% e 99,8% respectivamente, refletindo um padrão de plantio consistente com a safra anterior. O Rio Grande do Sul também se manteve estável em 99,0%, alinhado com a safra passada.

Na colheita, Mato Grosso apresentou um salto significativo, de 3,9% na semana passada para 10,9%, um crescimento expressivo em relação à safra anterior nesta mesma época. Em São Paulo, a colheita avançou de 1,5% para 8,0%, um aumento notável em uma semana. No Paraná, a colheita cresceu de 3,0% para 7,0%, indicando um ritmo acelerado em comparação à semana anterior. Em Goiás, o progresso foi de 1,0% para 3,0%, enquanto no Mato Grosso do Sul, passou de 0,5% para 1,0%. O Maranhão iniciou sua colheita, chegando a 1,0%, e na Bahia, a colheita se manteve estável em 0,1%.

Fonte: Pensar Agro