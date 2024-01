Veja aqui se você tem direito ao Programa Garantia Safra do governo

Você conhece o Programa Garantia Safra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)? Não?! Esse programa é um benefício social destinado aos pequenos produtores rurais de baixa renda, que moram em municípios onde o excesso de chuvas ou a seca provocou perdas agrícolas.

Inaugurado em 2002, o programa oferece suporte aos agricultores que cultivam para a própria subsistência, focalizando principalmente na região semiárida do país, onde são comuns as perdas na produção de alimentos.

Para ter direito ao recebimento do Garantia Safra, os agricultores residentes nos Estados contemplados devem aderir ao programa antes do início do plantio das culturas abrangidas.

Pode participar o agricultor familiar que possui Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) ativa ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo.

Também é obrigatório que o beneficiado possua renda familiar mensal de, no máximo, 1,5 salário mínimo e plante entre de 0,6 e 5 hectares de determinadas culturas agrícolas.

Para consultar se a sua solicitação foi aprovada, o agricultor deverá acessar o site oficial do programa e preencher os campos em branco com os dados solicitados, o CPF e a safra regente. Caso o benefício tenha sido aceito, as informações sobre valores e datas de pagamento serão disponibilizadas na tela.

Para que o governo realize o pagamento, é necessário atestar a quebra de pelo menos 50% do conjunto da produção de milho, feijão, arroz, mandioca ou algodão. A comprovação deve ser feita por meio de vistoria técnica na área afetada, com auxílio da prefeitura local, e enviada para validação do MDA.

São 11 Estados brasileiros, incluindo toda a região Nordeste, Minas Gerais e Amazonas, beneficiados com a Garantia Safra 2023/24. O programa deverá atender até 975 mil agricultores familiares, número de cotas disponíveis este ano.

A Bahia é o Estado com o maior número de cotas, com 310 mil, seguido do Ceará, com 200 mil. Para a safra 2023/24, o benefício será de R$ 1,2 mil e o pagamento será feito de forma integral em parcela única.

Veja a lista completa e as cotas disponíveis para cada localidade:

Alagoas: 28.000

Amazonas: 5.000

Bahia: 310.000

Ceará: 200.000

Maranhão: 15.000

Minas Gerais: 50.000

Paraíba: 95.000

Pernambuco: 120.000

Piauí: 90.000

Rio Grande do Norte: 40.000

Sergipe: 22.000

Qual valor da garantia e quando ela será paga?

Ao longo de 2024, serão pagos os benefícios aos produtores que aderiram ao programa na safra 2022/23, no valor de R$ 1,2 mil em parcela única. O início do pagamento está previsto para ocorrer entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Como receber o benefício?

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Os recursos são transferidos por meio de cartões eletrônicos e seguem o calendário de pagamento de benefícios sociais, de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) do cidadão. O crédito é feito na Conta Poupança Social Digital, o Caixa TEM.

Como aderir ao programa para a safra 2023/24?

Para o ano-safra 2023/2024, a inscrição no Garantia-Safra deverá ser realizada presencialmente mediante o preenchimento do formulário disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

As inscrições devem ser feitas pelas instituições emissoras de CAF, como empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural (Emater), prefeituras e sindicatos de trabalhadores rurais. A adesão deve ser feita antes do plantio das culturas contempladas.

Histórico

De 2002, quando foi criado, até a safra 2020/21, o Garantia Safra beneficiou mais de 9 milhões de agricultores familiares e desembolsou R$ 8 bilhões. Na temporada 2015/16, o programa atendeu o maior número de municípios da série histórica, com 1.035.

O maior volume pago em um ano, porém, foi referente ao ciclo 2011/12, com R$ 1,3 bilhão. Naquela temporada, o valor do Garantia Safra foi elevado, por medida provisória, para R$ 1,8 mil.

Com informações do Globo Rural

Fonte: Pensar Agro