XVII Seminário Nacional de Milho Safrinha acontece em Campo Grande

De 28 a 30 de novembro, Campo Grande (MS), sediará um dos principais eventos da agricultura brasileira, o XVII Seminário Nacional de Milho Safrinha. Organizado pela Fundação MS, o evento reunirá agricultores, empresários, pesquisadores e profissionais do setor agropecuário para discutir uma variedade de tópicos relacionados ao milho safrinha, uma das principais culturas agrícolas de Mato Grosso do Sul. Entre os temas a serem discutidos, o pulgão será abordado pelo PhD João Spotti Lopez, da USP/Esalq.

PULGÕES: UM PROBLEMA PARA A PRODUTIVIDADE DO MILHO

Os pulgões se alimentam da seiva das plantas, reduzindo a produtividade do milho e enfraquecendo o desenvolvimento adequado das plantas. É fundamental o controle para proteger a safra, mas os produtores rurais precisam ter estratégias para lidar com esse problema. Segundo o palestrante, João Spotti Lopez, é crucial que os produtores rurais controlem o pulgão de maneira equilibrada. Durante o desenvolvimento da cultura do milho, muitos produtos são aplicados que também impactam os afídeos, os pulgões. Por isso a necessidade de um manejo equilibrado.

ESTRATÉGIAS PARA O MANEJO DE MOLICUTES E VIROSES

Lopez recomenda que as aplicações de defensivos ocorram na fase de pré-florescimento, a fim de evitar o desequilíbrio, em função dos inimigos naturais dos pulgões, que devem ser mantidos. Muitas vezes, esses inimigos naturais são mantidos em níveis baixos, como as joaninhas, os crisopídeos e tesourinhas. Havendo esse equilíbrio na cultura, juntamente com um bom manejo, esses inimigos naturais poderão manter as populações dos pulgões em níveis mais baixos.

HÍBRIDOS DO MILHO

Outra questão fundamental que será abordada pelo palestrante é a escolha de híbridos do milho. "Utilizar híbridos resistentes ou moderadamente resistentes, e de um leque de medidas culturais que buscam reduzir inóculos, pode ser uma ação eficaz. E cuidar para que não tenha, após a cultura do milho, a ocorrência de plantas espontâneas, as tigueras, que vão servir de abrigo tanto para o vetor como também para os vírus transmitidos pelos pulgões", recomenda Lopez.

MAIS INFORMAÇÕES

O credenciamento para o evento acontecerá no dia 28 de novembro, a partir das 16h. Nos dias 29 e 30, a programação começará às 8h e será encerrada às 18h. Para mais informações e programação completa, acesse http://www.abms.org.br/snms2023/.