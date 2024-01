Brasil fecha ano com superávit recorde de US$ 98,8 bilhões

Sob o 3º governo do presidente Lula (PT), o Brasil registrou superávit recorde de US$ 98,8 bilhões em 2023 – o maior da série histórica, que começa em 1989. Os dados foram divulgados nesta 6ª feira (5.jan.23) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O saldo positivo superou o de 2022 em 60,6%. Naquele ano, o Brasil registrou superávit de US$ 61,5 bilhões.

O superávit ocorre quando o valor exportado pelo Brasil supera as importações. Do contrário, se as importações forem maiores, é registrado déficit na balança comercial.

GERAL

Em 2023, o Brasil teve um saldo comercial positivo de US$ 98,9 bilhões. As exportações totalizaram US$ 339,7 bilhões, enquanto as importações chegaram a US$ 240,8 bilhões. Esses números foram divulgados pelo vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin.

EXPORTAÇÕES

Ocomércio exterior brasileiro fechou 2023 batendo recorde histórico de exportação, com saldo comercial próximo dos US$ 100 bilhões e aumento no número de empresas exportadoras. Os números consolidados da balança comercial do ano passado foram divulgados nesta sexta-feira (5/1) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

As exportações brasileiras aumentaram 1,7% em relação a 2022, atingindo US$ 339,7 bilhões. O setor agropecuário representou 24% das exportações, totalizando US$ 81,5 bilhões em 2023, com um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. O setor extrativista também teve um papel importante, com participação de 23,2% no resultado do ano, e US$ 78,8 bilhões em exportações em 2023, um aumento de 3,5% em relação a 2022.

Por outro lado, a indústria extrativa registrou queda de 2,3% nas exportações, totalizando US$ 177,2 bilhões. Os cinco itens mais exportados pelo Brasil foram: soja (15,6%), óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (12,52%), minério de ferro e seus concentrados (8,98%), açúcares e melaços (4,64%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (3,9%).

O ano de 2023 também registrou um novo recorde de exportação para um único parceiro comercial: o Brasil exportou mais de US$ 100 bilhões para a China. Os principais destinos das exportações brasileiras em 2023 foram: China, Hong Kong e Macau, União Europeia, Estados Unidos, Sudeste Asiático e Mercosul.

IMPORTAÇÕES

As importações brasileiras diminuíram 11,7% em relação a 2022, totalizando US$ 240,8 bilhões. A queda nas importações é justificada pelo recuo de 8,8% nos preços de itens importados, enquanto o volume importado reduziu 2,6%. "Isso significa que o gasto com importação foi menor principalmente por causa da queda de preços. Gosto de mencionar o exemplo de adubos e fertilizantes, que foram importados com preço 44,9% menor que no ano passado [2022] ao passo em que os volumes cresceram 7,5%", explicou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.

PERSPECTIVAS PARA 2024

A projeção do governo para 2024 é de queda de 4,5% no saldo da balança comercial, que deve fechar o ano em US$ 94,4 bilhões.

Segundo Prazeres, a redução do superávit está relacionada ao aumento nas importações, que deve crescer 5,4% em relação a 2023.

Já as exportações devem atingir um novo recorde, chegando a US$ 348,2 bilhões, sendo impulsionadas pelo volume exportado. "Devo destacar que temos uma previsão de uma safra recorde para 2024, inclusive de soja, que tem uma importância tão grande para a nossa balança comercial, então nossa expectativa é de um recorde acima de um recorde já realizado este ano", afirmou a secretária. No entanto, ela não descarta revisões futuras dessa projeção.

EUA LIBERA IMPORTAÇÃO DE TUBOS DE AÇO

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira (5) que os Estados Unidos suspenderam a proteção comercial que impedia ou sobretaxava as importações de tubos de aço produzidos no Brasil. Segundo o governo, só o Brasil foi excluído da lista de exportadores taxados.