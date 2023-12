Brasil sobe para o 9º lugar no ranking das 20 maiores economias do mundo

De acordo com o relatório anual do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil subiu do 11º para o 9º lugar no ranking das 20 maiores economias do mundo.

O ranking é baseado no Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A estimativa do FMI é que o Brasil fechará 2023 com um PIB de US$ 2,13 trilhões, o que contribuiu para a subida no ranking. O país ultrapassou a Rússia e o Canadá, estando agora em 9º lugar na lista.

O relatório divulgado pelo FMI lista as 20 maiores economias do mundo, com os Estados Unidos liderando a tabela com um PIB de US$ 26,95 trilhões.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, celebrou a notícia nas redes sociais, lembrando que o Brasil já esteve em 7º lugar entre 2010 e 2014.

"De volta ao Top 10: ultrapassamos o Canadá e somos oficialmente a 9ª maior economia do mundo de acordo com o FMI [...] Em 2010, saímos do top 10. Começamos 2023 na 12ª posição no ranking e vamos fechar o ano subindo 3 posições", escreveu o ministro.

O PAPEL DO BRASIL NO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

Como membro fundador, a participação do Brasil é essencial para que o FMI cumpra sua missão de garantir o bom funcionamento do sistema financeiro global, através da promoção da cooperação monetária internacional, da estabilidade cambial e do crescimento econômico.

Além de atuar como credor do FMI em empréstimos para países com dificuldades, o Brasil é regularmente monitorado em relação às suas condições econômicas e estabilidade financeira interna. O país também participa de missões que oferecem assistência técnica e aconselhamento econômico a outros países membros.

O FMI surgiu na Conferência de Bretton Woods em 1944, iniciando suas atividades em 1945 com a adesão de 29 países, incluindo o Brasil. Atualmente, o FMI possui 189 países membros.