Dados do Relatório Mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que Campo Grande criou 1.226 postos de trabalho em setembro, o que equivale a um aumento de 0,54% em relação ao mês anterior.

Todos os cinco segmentos econômicos analisados apresentaram saldo positivo no período, com destaque para Serviços (630) e Construção (303). Os setores Comércio (188), Indústria (77) e Agropecuária (28) também registraram saldo positivo.

Do total de empregos criados em setembro, 71,37% (875) foram ocupados por homens e 28,63% (351) por mulheres. Já no acumulado do período de janeiro a setembro de 2023, Campo Grande teve saldo positivo de 7.227 postos criados, resultado das admissões (107.799) menos os desligamentos (100.572).

Entre os cinco setores econômicos, Serviços, Construção e Indústria foram os principais geradores de emprego, sendo que o primeiro foi responsável pela criação de 3.341 postos, o que representa 46,2% dos postos criados no período. Construção criou 1.177 novos postos e Indústria 1.070.

Dos empregos criados entre janeiro e setembro deste ano, 4.419 foram ocupados por homens e 2.808 por mulheres. Em relação à faixa etária, 5.633 postos foram ocupados por jovens com idade até 24 anos e 1.765 postos foram ocupados por trabalhadores de 25 a 64 anos.

Em comparação com o saldo estadual, Campo Grande foi responsável por 68% (1.226) dos postos de empregos criados em setembro, enquanto o estado fechou com saldo positivo de 1.801 postos. No acumulado do ano (janeiro a setembro), dos 32.221 postos de empregos gerados no estado, 22,42% (7.227) foram criados em Campo Grande.