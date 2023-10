Em 15 anos, indústria de manufatura tem crescimento de 921% em MS

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) revelam que a indústria manufatureira em Mato Grosso do Sul registrou um crescimento impressionante de 921% nos últimos 15 anos – o maior do Brasil.

O estado tem mais de 6 mil empresas industriais ativas e projeções de aproximadamente 150 mil funcionários até o final de 2023. Isso está no relatório Panorama Industrial apresentado no Fórum Deliberativo MS-Indústria para o biênio 2023/2025 traçou esses números.

Empresas manufatureiras são aquelas que geram valor através da transformação da matéria-prima em produtos. O ambiente de negócios favorável do estado, o sistema logístico e a economia forte foram atribuídos ao seu sucesso.

Em reunião na 3ª feira (24.out.23), com membros do Fórum, o governo de Eduardo Riedel aprovou a concessão de benefícios fiscais a 29 novos empreendimentos em 15 municípios, totalizando R$ 497.596.574,59 em investimentos, que deverão gerar 2.299 empregos.

As cidades contempladas com novos empreendimentos foram Água Clara, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, e Três Lagoas.

Riedel atribui o crescimento econômico do estado a um ambiente de negócios favorável. “Mato Grosso do Sul tem uma economia forte e diversificada, um ambiente de negócios favorável e com segurança jurídica e um sistema logístico cada vez mais eficiente, incluindo rodovias, ferrovias e hidrovias. parceria com a iniciativa privada para aprimorar ainda mais nossa malha logística, com estudo para concessão das rodovias MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos federais totalizando 869 km de novas rodovias, além de investimentos em aeroportos regionais e aeródromos, entre outros”, analisou o governador.



SETOR INDUSTRIAL DE MS EM FOCO

Situação coloca Mato Grosso do Sul no ranking dos 10 que mais exportam... Foto: Mairinco de Pauda

Durante um encontro com a presença de autoridades e instituições, o secretário executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Bruno Bastos, apresentou o Panorama Industrial, destacando o setor como responsável por mais de R$ 86 bilhões em produção anual e exportações de US$ 5 bilhões de produtos para mais de 130 países.

Com 142.353 empregados diretos em 2022, o setor deve crescer cerca de 5% em 2023, segundo o governo estadual.

O secretário Jaime Verruck enfatizou a importância de uma legislação que ofereça segurança jurídica, além de ações governamentais que envolvam logística, tributação, qualificação, sustentabilidade e inovação para atrair novos empreendimentos.

Recentemente, Mato Grosso do Sul foi citado em dois dos principais jornais nacionais como destaque positivo em crescimento econômico e previsões de desenvolvimento, com investimentos privados já contratados nos próximos anos para as áreas industrial e agronegócio.