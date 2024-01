Governo Lula investe R$ 40 milhões em logística para populações indígenas

Por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), o governo do presidente Lula (PT), investirá R$ 40 milhões na compra de veículos, embarcações e equipamentos para populações indígenas em Mato Grosso do Sul e mais 13 estados.

De acordo com o ministério, a compra dos equipamentos será feita por meio de uma colaboração inédita com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), bem como outros órgãos gestores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). "O objetivo dessa iniciativa é garantir que os alimentos adquiridos de agricultores familiares e indígenas sejam distribuídos às famílias indígenas mais necessitadas", explicou a pasta em comunicado à imprensa.

Conforme apurado, devem ser adquiridos 104 veículos, como caminhões, caminhonetes, utilitários e picapes, além de 46 embarcações, como barcos e lanchas.

Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação receberá R$ 700 mil para a aquisição de veículos utilitários e de carga. Com isso, será possível escoar a produção feita por indígenas e entregar alimentos para outros membros da comunidade.

A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do MDS trabalhou em colaboração com os estados para identificar as necessidades e mobilizar as populações indígenas para participar do PAA.

"É um compromisso do Governo Federal promover a segurança alimentar e nutricional e esta ação é exemplo prático disso. Neste sentido, entendemos que nossas ações precisam também fortalecer o trabalho dos executores do programa", afirmou Lilian Rahal, titular da Sesan.

Considerando que os alimentos in natura precisam chegar ao destino com regularidade e em condições adequadas para consumo, a iniciativa tem como objetivo qualificar ainda mais a ação do PAA junto a quem mais precisa. “Nós queremos que os alimentos adquiridos da agricultura familiar e dos próprios indígenas, por meio do PAA, cheguem às famílias indígenas que mais necessitam”, completou Lilian Rahal.

O NOVO PAA

Em 2023, o PAA ganhou "roupa nova". Mais de R$ 1 bilhão foram destinados para o programa, o maior volume de recursos destinados desde a sua criação, em valores nominais. Por conceito, o programa compra de forma direta frutas, legumes, leite e hortaliças de agricultores familiares para doar a entidades socioassistenciais e equipamentos públicos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Os produtos chegam a creches, restaurantes comunitários, escolas públicas, instituições assistenciais e presídios, por exemplo.

A retomada da ação, fundamental para a saída do Brasil do Mapa da Fome em 2014, foi institucionalizada pela Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, trazendo como prioridade a maior participação dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, tanto como consumidores quanto como fornecedores de alimentos.