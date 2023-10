MS quer mineração 'verde e sustentável' para não repetir erro de Minas Gerais

Mato Grosso do Sul está buscando criar uma indústria mineral verde e sustentável. O estado vem utilizando alternativas à tradicional barragem de rejeitos, após os acidentes de Minas Gerais.

A tecnologia de filtragem e empilhamento a seco está emergindo como uma resposta eficaz para a eliminação das barragens, reduzindo significativamente o risco de acidentes catastróficos.

As empresas MCR Mineração do Grupo J&F Investimentos, a MPP Mineração e a 3A Mining já estão investindo na modernização das plantas de filtragem.

Em 2022, a MPP Mineração foi pioneira no Mato Grosso do Sul, na utilização desta tecnologia de filtragem e empilhamento a seco. A transformação da industria mineral em Corumbá e Ladário está em pleno andamento, e a eliminação gradual das barragens é um passo muito importante na direção certa. "A medida que mais empresas adotarem estas práticas inovadoras, o setor está se preparando para um futuro mais promissor e sustentável na nossa mineração”, informou Theotonio Reis, diretor da MPP Mineração Ltda.

Já a J&F Mineração, diz que tem como meta se tornar uma solução única e confiável para a cadeia de produção de um aço mais sustentável, viabilizando a redução significativa da emissão de gases de efeito estufa. Novas tecnologias visam substituir o gás natural pelo H2 verde, permitindo a produção de aço verde neutro em emissão de CO2. O insumo "natural pellet" da J&F será utilizado para essa produção, de acordo com o engenheiro ambiental Rodrigo Dutra.

A médio prazo, o objetivo é que 100% da produção passe a ser a seco. O setor está se preparando para um futuro mais promissor e sustentável.

As tecnologias aplicadas na extração mineral aumentam a competitividade e reduzem os custos de produção, favorecendo o aumento da produção no próximo ano, segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. "Temos a mineradora MCR (J&F) que vai aumentar dos atuais 4,5 milhões, para até 8 milhões/ton., até o final deste ano, e para o ano de 2024, 12 milhões de toneladas. Além disso a empresa MPP Mineração, que já nos informou o valor de R$ 50 milhões de Reais, de investimentos para este ano, em reunião realizada no mês de setembro com o governador Eduardo Riedel, e a 3ª Mining, que já estão explorando com GU (Guia de Utilização), e que está aguardando a Portaria de Lavra, concedida pelo Ministério de Minas e Energia, para aumentar a extração anual", esclareceu.

Empresas como MCR e MPP Mineração estão investindo milhões de reais em suas atividades de extração mineral, gerando mais empregos no município de Corumbá.

A MCR Mineração contratou 1.000 trabalhadores este ano, enquanto a MPP Mineração informou a contratação de mais 250. Até 2024, esperam-se mais 1.200 vagas diretas de emprego na área, de acordo com o Coordenador da Mineração da Semadesc e Presidente do Conselho Estadual do Trabalho do MS (CETER-MS), Eduardo Pereira.

Fonte: Agência Notícias MS.