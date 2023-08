35 municípios do MS participarão do programa 'Itaipu mais que energia'

O Deputado Estadual Vander Loubet (PT) esteve no lançamento do programa 'Itaipu mais que energia', focado na ampliação da abrangência da usina localizada em Foz do Iguaçu (PR). Durante o evento, foram anunciados que a Itaipu Binacional vai beneficiar 35 municipios do Mato Grosso do Sul com até R$ 6 milhões.

Agora, os municípios sul-mato-grossenses que serão beneficiados por investimentos de Itaipu são: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, lvinhema, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, disse que a reivindicação de Vander para que Itaipu atenda a região sul-mato-grossense é antiga. "Uma região que merece a atenção da Itaipu. Isso foi aceito, já tivemos reunião com o governador Riedel junto com o Vander aqui em Foz do Iguaçu. A partir de agora esses trinta e cinco municípios têm uma cota de até R$ 2 milhões para apresentar projetos", explicou Verri, destacando a representatividade de Vander, enquanto convidava os gestores municipais para o envio de projetos. "Prefeitos e prefeitas da região, apresentem seus projetos e contem conosco", finalizou.