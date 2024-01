8 dicas para ajudar na (re)adaptação escolar do seu filho

É normal que a volta às aulas provoque insegurança e ansiedade nas crianças, principalmente nas mais novas. E por isso, uma angústia nos pais. Mas com diálogo e acolhimento, entendendo as particularidades de cada uma, é possível passar pelo processo de readaptação de forma mais tranquila.

“Cada criança tem seu tempo para se acostumar com as mudanças, com novas pessoas e uma rotina diferente da sua casa. É normal que esse período gere insegurança. Mas o diálogo e a construção otimista do que está por vir faz toda a diferença para que esse processo seja tranquilo”, explica Franciele Fagundes, assessora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Santo Anjo, de Curitiba.

Para ajudar pais e filhos a passarem por esse período, Franciele e a pedagoga Luciana Wynick, coordenadora da Educação Infantil da escola, fizeram uma lista com oito dicas para que a volta às aulas seja tranquila:

O diálogo é fundamental, mesmo com as crianças pequenas. Converse sobre a escola e o momento de volta às aulas com seu filho de forma otimista e animada. “A forma como a criança encara a educação depende muito das mensagens que você passa. Então, use um tom positivo e reforce a importância de aprender coisas novas e retomar o convívio com os amigos”, sugere Luciana.

Envolva seu filho nos preparativos para a volta às aulas. As crianças gostam de se sentir úteis e participar das atividades da casa. Quando for comprar os materiais, por exemplo, permita que ele escolha alguns itens. Você pode limitar entre duas opções, para garantir que a escolha não vá fugir do orçamento.

Comece a retomar a rotina de horários já na semana anterior ao início das aulas, fazendo com que seu filho vá se acostumando a dormir e acordar cedo.

Se vestir o uniforme for motivo de choro nos primeiros dias, você pode evitar fazer isso em casa. Deixe as peças na mochila e combine com a professora de vestir seu filho quando ele estiver mais tranquilo. “Vale também tentar diminuir a ansiedade da criança focando a conversa em outros assuntos no momento de se vestir e no caminho para a escola”, sugere Franciele.

Combine com a professora e deixe que seu filho leve um brinquedo ou um bichinho de pelúcia para a escola. Isso vai ajudá-lo a se sentir “em casa”. “Essa é uma dica importante principalmente para bebês e crianças que ainda não começaram a falar. Levar um pedacinho de casa para a escola vai deixá-las mais seguras”, diz Luciana.

Depois de entregar a criança para a professora, despeça-se com segurança e diga que logo vai buscá-la. Repita mais de uma vez, se for necessário, para ir construindo a segurança dela em relação ao seu retorno e o tempo na escola. Nunca saia escondido ou sem se despedir. Mas depois de sair, evite ficar no campo de visão do pequeno. “Sabemos que é muito difícil deixar um filho chorando. Mas tenha confiança de que as professoras estão preparadas para acalmá-lo. Normalmente as crianças vão se distraindo com as atividades e os coleguinhas, e logo esquecem a separação”, diz Franciele.

Quando for buscar seu filho, pergunte sobre como foi o dia e mostre interesse sobre as atividades na escola. Isso vai ajudar a identificar possíveis desconfortos e, principalmente, reforçar a importância da educação e da rotina escolar.

Por fim, não desista! Tenha em mente sempre que é uma fase e que vai passar. Seu filho é capaz de superar e de se adaptar. “Tenha confiança. Os pais e a escola devem trabalhar juntos nessa fase, com muito diálogo e olhando as particularidades de cada um”, finaliza Luciana.