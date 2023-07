90% dos vendedores estão com algum nível de burnout, diz pesquisa

De acordo com a última pesquisa sobre motivação e vendas, do Instituto Gartner, cerca de 90% dos vendedores estão enfrentando níveis preocupantes de burnout, ou seja, um esgotamento físico e emocional causado por excesso de trabalho e pressão constante por resultados. Dos entrevistados, 67% afirmaram acreditar que suas lideranças são otimistas e desconectadas da realidade do setor e 59% sentem que a gerência não sabe como motivá-los adequadamente.

Entre as principais razões citadas para a desmotivação dos vendedores estão a falta de oportunidade de desenvolvimento profissional, carência por feedbacks construtivos e a sobrecarga de trabalhos administrativos. Para Octavio Garbi, head de vendas da Ploomes, maior empresa de CRM da América Latina, Para ajudar a reter talentos, engajar de forma eficiente e saudável as equipes e prevenir quadros de burnout no setor de vendas, o especialista comenta sobre 8 dicas estratégicas. Confira:

Metas realistas

Certifique-se de que as metas dos vendedores sejam alcançáveis. Pressionar constantemente por resultados inatingíveis pode levar ao estresse e ao esgotamento.

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Crie uma cultura organizacional que valorize o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, de forma que isso ajude a promover um ambiente de trabalho mais saudável.

Treinamento e suporte contínuo

Forneça o treinamento adequado para desenvolver habilidades dos vendedores e ofereça um suporte humano e próximo de forma contínua ao longo do tempo.

Ferramentas e recursos adequados

Analise as ferramentas de sua equipe e certifique-se que tenham os recursos necessários como um bom CRM, sistemas e soluções tecnológicas avançadas para realizarem seus trabalhos de forma eficaz.

Canais abertos de comunicação

Crie um ambiente onde os vendedores se sintam à vontade para expressar suas preocupações e desafios. Estabeleça canais de comunicação abertos, como reuniões individuais, feedback regular e sessões de brainstorming para incentivar a troca de ideias.

Reconhecimento e valorização

Reconheça o trabalho e os sucessos dos vendedores. Incentive um ambiente de trabalho positivo, onde o reconhecimento seja dado de forma justa e consistente.

Equilíbrio e responsabilidade

Evite sobrecarregar os vendedores com um volume excessivo de trabalho. Equilibre as responsabilidades e fique disponível para sua equipe para que lidem melhor com suas demandas.

Cuidado com a saúde física e mental

Eduque os vendedores sobre a importância do autocuidado e forneça recursos que os ajudem a cuidar da sua saúde física e mental.

“Essas dicas farão com que as equipes se sintam mais pertencentes à empresa e saberão que são tratadas como pessoas e não apenas como números e resultados. Aliado a isso, é importante que os feedbacks sejam uma cultura da empresa, eles podem ajudar a trazer insights valiosos para o dia a dia de cada um. Cada equipe é única então, por isso, também é fundamental que cada estratégia seja ajustada às necessidades específicas de cada empresa e seus colaboradores”, acrescenta Garbi.