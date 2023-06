A improvável história da Inter de Milão como finalista da Liga dos Campeões de 2023

A menos que você tenha se escondido embaixo de uma pedra, já deve saber que o Manchester City está pronto para enfrentar a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões de 2022-23. O time inglês está em busca de sua primeira Copa da Europa e espera-se que limpe o chão com o adversário italiano para aqueles que procuram um apostador, mas a história de azarão da Inter roubou um pouco os holofotes na preparação para o evento de 10 de junho em Istambul.

A equipe de San Siro é um time muito respeitado na Europa, mas ninguém esperaria vê-la na final da Liga dos Campeões quando a temporada começou no ano passado - especialmente se considerarmos que a Inter não passa das quartas de final da competição desde o ano seguinte ao qual venceu a Liga dos Campeões pela terceira vez, ao derrotar o Bayern de Munique sob o comando de José Mourinho em 2010.

Essa vitória por três gols ocorreu em um período de grande sucesso para os nerazzurri. Eles tinham acabado de comemorar seu quarto título consecutivo da Série A e a Liga dos Campeões selou o legado desse fantástico grupo de jogadores da Inter no clube. Mal sabíamos então que as coisas rapidamente sairiam do controle e passaria mais uma década antes que essa grande franquia colocasse as mãos em outra peça de prata.

Várias mudanças de proprietários e treinadores depois, foi Antonio Conte quem trouxe o almejado Scudetto de volta à metade azul e preta do San Siro em 2020-21. A Inter, liderada por Romelu Lukaku, venceu 28 de seus 38 jogos e perdeu apenas três vezes durante toda a temporada, terminando como campeã com 91 pontos — 12 pontos à frente do rival da cidade, o Milan.

Mas o que foi um grande momento para o clube depois de tantos anos de decepção rapidamente se transformou em outra baixa. Conte deixou o clube logo após o triunfo na Serie A, pois sentiu que a diretoria não era mais capaz de apoiar suas ambições, e o presidente Steven Zhang informou aos jogadores sobre cortes salariais devido ao impacto que a pandemia do coronavírus teve no clube.

Achraf Hakimi e Lukaku foram dois dos maiores nomes a deixar a Inter naquele verão, indo para o Paris Saint-Germain e o Chelsea por mais de £ 150 milhões combinados, e Simone Inzaghi - cuja única outra experiência anterior de gerenciamento sênior foi de quatro anos na Lazio, onde ganhou a Coppa Italia em 2019 - foi nomeado sucessor de Conte.

Em seu primeiro ano no comando da Inter, o time terminou em segundo lugar, atrás apenas do Milan, na disputa pela Serie A, perdendo por apenas dois pontos para os rivais de San Siro, enquanto avançava para as oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em uma década, antes de perder por 2 a 1 para o Liverpool, finalista da competição, na primeira fase eliminatória.

Nesta temporada, os nerazzurri não conseguiram disputar o Scudetto, pois terminaram 20 pontos atrás do Napoli, o grande vencedor. Mas foi a chegada à final da Liga dos Campeões que chamou a atenção de sua fiel base de torcedores.

Pode-se argumentar que o caminho até a final não foi particularmente difícil desde a fase de grupos, eliminando o Porto, o Benfica e o Milan, enquanto os outros finalistas, o Man City, tiveram de superar o Bayern de Munique e o Real Madrid. Mas a Inter só pode vencer o que é colocado à sua frente, e foi o que fez.

A equipe de Pep Guardiola provavelmente será um passo a mais quando os dois times se encontrarem no Estádio Olímpico Ataturk no dia 10 de junho, o que se reflete na aposta City x Inter de Milão. Mas a conquista monumental da Inter de chegar à final da Liga dos Campeões por si só merece reconhecimento e, quem sabe, em um jogo único no maior palco do futebol, tudo pode acontecer!