A verdade sobre a Transposição do São Francisco no Cinturão das Águas no Ceará

O Cinturão das Águas (CAC) é uma obra de infraestrutura hídrica que conecta doze bacias hidrográficas do Ceará ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), através do Eixo Norte, e é a principal obra do PISF no estado do Ceará. Infelizmente, o CAC é frequentemente alvo de conteúdo enganoso que espalha desinformação, material criado pela máquina do ódio da extrema direita.

Um exemplo comum é o uso de imagens que mostram trechos secos do CAC, muitas vezes como prova de que a obra não está funcionando ou que o Governo do presidente Lula (PT), estivesse sabotando o projeto. No entanto, alguns desses trechos são obras em processo de realização dos lotes 3 e 4 e ainda não recebem as águas do PISF. Além disso, a demanda de água a partir da Transposição é feita de acordo com um planejamento das companhias estaduais de gestão dos recursos hídricos, ou seja, a água do PISF só é requisitada quando necessária nos tempos de estiagem e não ao longo do ano inteiro. Portanto, é normal que alguns canais não sejam utilizados durante certos períodos do ano.

Outra desinformação comum é a acusação de que o Governo Federal está “fechando as bombas” do PISF. Desde novembro de 2022, parte do funcionamento das motobombas da Estação EBI-3 foi interrompido para manutenção. Em janeiro deste ano, a atual gestão paralisou mais uma motobomba da estação para preservar o bem público e a segurança dos trabalhadores. Em julho, após estudos e contratação de empresa especializada, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionou o novo sistema de bombeamento da estação EBI-3. Infelizmente, vídeos desinformativos mostrando trechos secos ou afirmando que as bombas foram desligadas ainda circulam nas redes sociais, mas já foram refutados pelo Brasil Contra Fake.

É importante muitas imagens compartilhadas pelas extrema direita nas redes sociais, não correspondem à realidade. Um exemplo disso é um vídeo de um garoto banhando-se em um dos canais, que foi veiculado como se tivesse sido gravado no ano passado, em contraste com uma imagem de um canal seco que não correspondia com a realidade.

O QUE É O CINTURÃO DAS ÁGUAS?

O Cinturão das Águas é um canal com 145,3 km de extensão, composto por trechos de canal a céu aberto, túneis e sifões. Sua principal função é transportar água da barragem Jati, localizada no Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), na região hidrográfica do Rio Salgado, até as nascentes do Rio Cariús, no município de Nova Olinda, na região do Alto Jaguaribe.

As obras do Cinturão das Águas são divididas em cinco lotes, e incluem canais, sifões e túneis:

Lote 1: Com 33,45 km de canais e 5,53 km de sifões, começa na captação da barragem Jati e passa pelos municípios de Jati, Porteiras e Brejo Santo.

Lote 2: Com 28,06 km de canais e 2,88 km de sifões, começa no município de Brejo Santo, passa pelos municípios de Abaiara e Missão Velha e termina no município de Barbalha.

Lote 3: Com 25,34 km de canais e 8,89 km de sifões, começa no município de Barbalha, passa pelo município de Juazeiro do Norte e termina no município do Crato.

Lote 4: Com 28,63 km de canais e 2,92 km de sifões, começa no município do Crato e termina no município de Nova Olinda (Rio Cariús).

Lote 5: Com 3,76 km de canais e 5,82 km de túneis, é composto por nove túneis e canais que estão segmentados nos Lotes 02, 03 e 04.

O Governo do Estado do Ceará, com o apoio do Governo Federal, via Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, está executando a obra. Os lotes 1, 2 e 5 já foram concluídos e estão em funcionamento, enquanto os lotes 3 e 4 ainda precisam ser finalizados. Atualmente, as obras do Cinturão das Águas estão orçadas em cerca de R$ 2,083 bilhões, sendo R$ 1,689 bilhão oriundos do governo federal e R$ 393,56 milhões de contrapartida do Estado do Ceará. Além disso, há um pedido de aporte adicional de R$ 190 milhões em análise na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do MIDR.

O Cinturão das Águas tem a capacidade de beneficiar mais de 561.000 pessoas em 24 municípios entre Jati e o rio Cariús. Além disso, o Trecho Emergencial pode contribuir com o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por meio do sistema existente do Eixão das Águas, beneficiando mais de 4 milhões de habitantes da região.