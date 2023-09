Abertas inscrições de concurso com salário de R$ 5,1 mil para fonoaudiologia

O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) está com inscrições abertas para concurso público para o cargo de fonoaudiólogo (a).

O certame oferece uma vaga imediata e 79 de cadastro reserva para trabalhar em Brasília, com salário inicial de R$ 5.102.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 10 de outubro no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), mediante o pagamento de uma taxa de R$ 130.

As provas estão previstas para o dia 26 de novembro na cidade de Brasília. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

RESPONSÁVEL PELA PROVA

O Idib é uma instituição sólida, respeitada e inovadora, sendo uma das maiores bancas organizadoras de concursos públicos do Brasil. O Instituto tem contratos com diversos órgãos e instituições em todo o território nacional.

Entre os diferenciais do Idib, destaca-se o uso pioneiro de biometria digital e facial para a identificação de candidatos e a redução de fraudes, além de um aparato de segurança que inclui câmeras de alta definição com monitoramento 24 horas, sistema anti-hackeamento, detectores de metal, malotes de segurança lacrados impermeáveis e resistentes ao fogo, fragmentadoras, portas blindadas, comunicação por rádio amador e bloqueadores de celular — um verdadeiro arsenal contra irregularidades.

O Idib já organizou concursos para diversos órgãos e instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil de GO, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na BA, a Eletrobrás do PI, os governos dos estados de GO e PE, entre outros.