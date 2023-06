Abertas vagas de estágio para o MPT-MS, com bolsa de R$ 976

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) abriu na 5ª feira (6.jun.23), as para o Processo Seletivo de Estágio 2023. Eis a íntegra.

Acadêmicos têm até o dia 28 de junho para se inscrever no certame por meio do formulário aqui.

As vagas são para formar cadastro de reserva nas áreas seguintes áreas:

Administração;

Comunicação Social/Jornalismo;

Direito;

Tecnologia da Informação; e,

Engenharia Civil.

Os estagiários selecionados serão lotados na Procuradoria Regional do Trabalho, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e cumprirão a jornada de trabalho no período vespertino.

A jornada de estágio é de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias, com bolsa de R$ 976, mais auxílio-transporte de R$ 11 por dia e seguro contra acidentes pessoais.



As provas para a concorrência ocorrerão na forma objetiva e/ou discursiva, em 9 de julho, das 9h às 12h, em local a ser divulgado no site, conforme cronograma descrito no edital.

CONVÊNIO E COTAS



As vagas de estágio são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-MS (confira a relação abaixo) e que tenham cumprido, no momento da admissão, percentual mínimo, estabelecido no edital, da carga horária total do curso no qual encontram-se matriculados.



A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da publicação do resultado no site, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da Administração.

Eis a lista de instituições de ensino superior conveniadas ao MPT-MS:

Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande;

Centro Universitário Unicesumar de Campo Grande;

Faculdade Anhanguera de Dourados;

Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande;

Faculdade Insted;

Faculdade Mato Grosso do Sul – FACSUL;

Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS;

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS;

Universidade Anhanguera Uniderp;

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB;

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS;

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD;

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS;

UNIGRAN – Centro Universitário da Grande Dourados;

UNIGRAN – Campo Grande.

Fonte: Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul