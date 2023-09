Aberto concurso para veterinário em MT com salário de até R$ 9 mil

Estão abertas até 16 de outubro as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso (CRMV-MT). Eis a íntegra do edital.

São oferecidas 115 (cento e quinze) vagas, sendo 4 (quatro) imediatas e 111 (cento e onze) para formação de cadastro reserva na cidade de Cuiabá.

As vagas são para Assistente Administrativo; e cargos de nível superior: Controlador Interno e Fiscal Médico Veterinário. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Cuiabá-MT.

Os salário variam de R$ 2,7 mil a R$ 9 mil e os benefícios são: vale-alimentação; auxílio-saúde; e vale-transporte.

A inscrição, com taxa de R$ 70 para o cargo de nível médio e de R$ 80 para os cargos de nível superior, deverá ser feita clicando AQUI.

O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

b) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

A prova objetiva, prevista para 26 de novembro na cidade de Cuiabá, Capital do Mato Grosso, terá duração de 3 horas, no turno da tarde. Eis a íntegra do cronograma.