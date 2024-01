Adolescente com síndrome rara precisa de ajuda para realizar cirurgia

Raian Inácio Ferreira, adolescente de 16 anos e residente de Costa Rica (MS), iniciou uma campanha de arrecadação em janeiro para custear uma cirurgia que pode melhorar sua qualidade de vida. Raian tem um distúrbio extremamente raro chamado Síndrome de Opitz, que afeta todos os órgãos, nervos, visão e outros. Desde o nascimento, o jovem já passou por mais de 15 cirurgias.

"No meu caso, preciso de duas cirurgias para evitar a perda da minha visão. Minha mãe tentou pelo SUS, mas o tempo de espera é muito longo, e eu não tenho tanto tempo para esperar. Essas duas cirurgias custam R$ 20.000,00. Faço tratamento desde o meu primeiro ano de vida para retardar a perda da visão. Estou na fila da cirurgia há alguns anos; estou perdendo a visão aos poucos, e isso já está afetando minha vida escolar. Por isso, estamos pedindo ajuda através desta campanha, para que doem o quanto puderem para me ajudar. Todo valor é muito bem recebido, espero conseguir fazer minha cirurgia. Que Deus abençoe e dê tudo em dobro para vocês", conta Raian.

Se você quiser ajudar o adolescente, pode fazer sua doação através da Chave PIX: 4386831@vakinha.com.br e/ou por meio do link: https://www.vakinha.com.br/4386831.

SÍNDROME DE OPTIZ

A Síndrome de Opitz, também conhecida como Síndrome de Hipertelorismo-Hipospádia, Síndrome de Opitz-Frias ou Síndrome Óculo-Genito-Laringeal de Opitz, foi descrita inicialmente em 1969 por Opitz e colaboradores. Ainda não se conhece sua forma de transmissão genética, mas a herança deve ser autossômica dominante ou ligada ao cromossomo X. Estudos genéticos moleculares recentes demonstraram que ela representa uma desordem heterogênea localizada no cromossomo 22 e no cromossomo X.

A síndrome se caracteriza por defeitos no plano mediano do corpo, sobretudo no esqueleto craniofacial e no tubérculo genital. Seus principais elementos de diagnóstico são a presença de telecanto e hipospádia no sexo masculino; e, no feminino, de telecanto e acometimento de hipospádia em parentes do sexo masculino. (Fonte: Scientific Electronic Library Online / Biblioteca Eletrônica Científica Online).