Agência abre 120 vagas para estágio com bolsa de até R$ 1,3 mil

A Agência Super Estágios está com 120 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino superior e do ensino médio em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, com bolsas de até R$ 1.350,00.

Entre os cursos com maior número de oportunidades estão Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Letras, Direito, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Marketing e outras áreas.

As inscrições para os processos seletivos são gratuitas. Basta fazer o cadastro no aplicativo ou no site www.superestagios.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 3211-2022 ou Whatsapp (67) 99263-9415.

MAIS OPORTUNIDADES

Os meses de junho e julho devem movimentar o setor de estágios em Mato Grosso do Sul. Isso porque muitos estudantes estão concluindo a faculdade neste primeiro semestre de 2023 e as empresas vão abrir novas vagas para repor o quadro de estagiários.

Em uma das agências de estágio do Estado, por exemplo, a estimativa é que o número de vagas neste período seja o dobro dos meses anteriores. “Nós temos cerca de 200 contratos que estão encerrando entre junho e julho, devido à formatura dos estudantes. Temos ainda o reflexo da pandemia, houve alteração no calendário acadêmico e muita gente que iria concluir o curso no ano passado está concluindo agora”, explicou a diretora da Agência Super Estágios, Aline Santos.

Com a conclusão do curso, os estagiários podem ser efetivados na empresa ou buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho como profissional. “Aqui na agência, cerca de 70% dos estudantes são efetivados, um número bastante significativo. Independente da contratação, quando o estágio termina, a empresa precisa de outro estudante para ocupar aquela vaga”, pontuou Aline Santos.

As oportunidades devem aumentar para a capital e para as cidades do interior do Estado. Somente na área do Direito, são 50 vagas abertas. Entre as empresas que estão com processo seletivo em andamento está um escritório de advocacia de Campo Grande.

“Temos estagiários que estão saindo porque se formaram e passaram em concurso e outros que serão efetivados, então precisamos de novos estudantes para estas vagas. Para os acadêmicos, é a oportunidade de colocar o conhecimento em prática, principalmente porque o escritório tem atuação em diferentes áreas do Direito”, esclareceu Ana Karolyna, que integra o setor de recrutamento e seleção de pessoas do escritório.

A jornada do estágio é de 6 horas diárias. O estudante receberá uma bolsa-auxílio de R$ 810,00 e auxílio-transporte de R$ 150,00, além de plano odontológico, convênio com academia, desconto para curso de inglês e treinamentos exclusivos. O escritório também oferece cursos, oficinas e palestras para aprimorar o aprendizado e as habilidades dos estagiários.