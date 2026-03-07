A presidente do Agro Indígena Nacional, Elisangela Lima, liderou nesta semana uma reunião estratégica na capital federal para viabilizar a fundação da Cooperativa Estadual Indígena do Mato Grosso do Sul (COOPEIMASUL). O movimento busca consolidar a autonomia econômica dos povos originários através da integração entre gestão moderna e produção tradicional.

O encontro contou com a articulação do conselheiro Sebastião Terena e das lideranças sul-mato-grossenses Lisio Lili e Hilário Kadiwéu. Participaram da mesa representantes do Governo Federal, empresários do agronegócio e especialistas do terceiro setor.

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Parceiros da Coopeimasul/Agro Indígena Nacional.

A presença de Roldão Lima, representante do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), sinalizou a abertura de canais governamentais para o fomento produtivo. No setor privado, os empresários Celso Vagas e Márcio Tomazelli representaram o mercado do Mato Grosso do Sul, focando na inserção da cooperativa nas cadeias de valor regionais.

A expertise técnica do estado de Mato Grosso também foi integrada ao projeto através da JVM Agro. Os representantes Jarbas Valdir e Aldir Pergher discutiram a viabilidade técnica e logística necessária para sustentar grandes projetos agrícolas nas terras indígenas.

PAUTAS CENTRAIS

Conselheiro Indígena do Agro Indígena Sebastião Terena e empresários.

O debate avançou sobre pilares estruturantes para a segurança da nova entidade. A organização jurídica e as diretrizes de governança foram tratadas como prioridades para garantir a solidez institucional da cooperativa desde sua fundação.

No campo financeiro, os participantes discutiram estratégias para a captação de recursos junto a fundos de investimento e investidores privados. O objetivo é assegurar o aporte necessário para o desenvolvimento dos projetos produtivos dentro das aldeias.

SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA

A pauta ambiental foi defendida por Claudecir Márcio, da Abrasocial MT, que apresentou propostas de assessoria técnica em reflorestamento. O uso de fertilizantes organominerais foi destacado como alternativa para unir alta produtividade à preservação e regeneração de áreas degradadas.

"A COOPEIMASUL representa um novo capítulo para o Mato Grosso do Sul. Estamos unindo a tradição da terra com a modernidade da gestão e o apoio do capital privado para gerar dignidade e prosperidade", afirmou a presidente do Agro Indígena Nacional.

PRÓXIMOS PASSOS

Após as articulações em Brasília, o cronograma segue para a fase de formalização documental. O plano prevê o início imediato de consultorias técnicas em solo sul-mato-grossense, com a meta de transformar a COOPEIMASUL em uma referência nacional para o agronegócio indígena.