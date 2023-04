Águas Guariroba abre 4 mil ligações de esgoto para o Bairro Nova Lima

Cerca de 4 mil ligações de esgoto foram disponibilizadas na região do Bairro Nova Lima em Campo Grande (MS). Com mais de 50 km de rede implantada no bairro, os moradores da região agora podem se conectar os serviços de coleta de esgoto. No sábado (15.abr.23) equipes da Águas Guariroba realizaram uma ação social com atendimentos e cadastro para ativação da rede de esgoto para os moradores do Nova Lima.

Os moradores interessados ainda podem entrar em contato nos canais de atendimento da Águas para solicitar o serviço e verificar a disponibilidade, no 0800 642 0115 (whats/ telefone).

A ação de sábado foi realizada no Salão da Igreja Nossa Senhora das Graças, na Rua Henrique Barbosa Martins. A ação contou com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, do diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim e do diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG), Odilon Junior.

O Nova Lima é um dos primeiros bairros beneficiados pelo Programa Campo Grande Saneada, cronograma de obras que implantará cerca de 150 km de rede de esgoto até o fim do ano em Campo Grande.

“A Águas Guariroba tem como compromisso levar saneamento básico de qualidade para toda a população. A ativação de 4 mil ligações de esgoto no Nova Lima é mais uma etapa cumprida neste objetivo. A chegada do saneamento nas residências é sinônimo de saúde, por isso continuamos trabalhando incansavelmente para garantir o acesso a esse serviço essencial com um serviço de excelência”, destacou o diretor.

Durante a ação, equipes de atendimento da concessionária receberam os moradores da região que pretendiam se conectar à rede de esgoto. Além da adesão aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, também foram disponibilizados o cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e atividades para as crianças.

O Programa Campo Grande Saneada, foi lançado pela Águas Guariroba no mês de março, quando é celebrado o Dia Mundial da Água.

Ao todo, cerca de 16 mil famílias passarão a ter acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto em 10 bairros da Capital.