Almoço na 13ª edição do Porco no Rolete custa de R$ 59 a R$ 69

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) promove neste domingo, 10 de setembro, a 13ª edição do Porco no Rolete da Colônia de Férias. O evento acontecerá na sede do clube, localizado na Rua Mascote, s/nº – Chácara das Mansões, e começará às 11h30.

Além do delicioso assado suíno, o evento oferece música ao vivo e acesso às dependências do clube de lazer, que inclui parque aquático, quadras esportivas, sala de jogos e espaço ao ar livre para brincadeiras. O almoço será servido até as 13h30.

Os convites estão à venda por R$ 59,00 para associados e R$ 69,00 para não sócios da ACICG. Crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos pagam meia entrada. O valor do convite inclui o uso das piscinas, mas é necessário apresentar um exame médico. A avaliação não está inclusa e poderá ser contratada no dia.

Mais informações e convites podem ser adquiridos pelos telefones 3312-5043 e 99820-9584