Ana Castela desabafa sobre 'trauma' no Caldas Country Festival

A cantora sertaneja sul-mato-grossense Ana Castela conquista mais e mais novos fãs a cada dia e, com isso, a responsabilidade de agradar o público. Ao apresentar na 16ª edição do Caldas Country Festival, a jovem cantora apelidada de "Boiadeira", nascida em Amambai e criada em Sete Quedas (MS), lembrou de ter enfrentado diversos problemas e críticas em 2022.

Com shows de Bruno & Marrone, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Jorge & Mateus, Pedro Sampaio, Claudia Leitte e muito mais, a 16ª edição do Caldas Country Festival aconteceu em Caldas Novas (GO) nos dias 1°, 2, 3 e 4 de novembro.

Nesta edição a artista preparou uma mega-apresentação com bailarinas, repertório com hits e alto nível profissional.

Um ano depois, Ana Castela comentou sobre as dificuldades de 2022, a fase difícil que viveu recentemente e sobre a oportunidade de subir ao palco do Caldas Country Festival em 2023. A cantora comentou que “no ano passado, eu vim com uma equipe bem reduzida, desde a banda até o pessoal que mexe com a luz e tudo o mais. A gente veio com uma equipe mínima. E a gente teve um show que parou música o meio, a gente teve que improvisar. Parou o som, no caso. Foi um show bem feio pra mim, que estava cantando lá. E não foi agradável para o pessoal que viu. Nesse ano, a gente está trazendo um show bem estruturado, bem maior, várias bailarinas, um show novo, totalmente diferente, com músicas novas, graças a Deus, fez sucesso e o pessoal gosta. Está aqui, para mim, é um recomeço. No ano passado, foi um trauma. Mas, esse ano, a gente está pisando aqui para ser o recomeço do recomeço. A gente vai trazer um show muito legal pro pessoal. Para mim, é muito legal. A gente trabalhou muito para isso. Então, eu estou muito orgulhosa da Ana Castela e da minha equipe. A gente trabalhou todo mundo junto para estar aqui e com o show que a gente vai fazer aqui hoje”, declarou, em entrevista exclusiva.

Outra novidade é que a cantora tem trabalhado para trazer novidades, incluindo uma mistura de ritmos, como acontece na música “Nosso Quadro”, que é uma das mais tocadas no Brasil. Ana comentou sobre a repercussão sobre a música. “Nosso Quadro não pode faltar, não! É a música que mais faz sucesso. Não posso deixar de fora, não”, declarou. E fez uma brincadeira: “Se eu não tocar “Nosso Quadro, é capaz de eu sair daqui espancada”.

Ana ainda comentou sobre seu estilo baseado no título de Boiadeira e o que poderia mudar. “Eu continuo com esse estilo, mas a gente vai sempre se modernizando, colocando uma roupa com muito brilho, chapéu com cor diferente, colorido, mais boiadeira chique. Agora, só nas músicas, que eu estou numa pegada mais sofrência, falam mais de amor, mas as músicas que falam de chapéu e bota já já estão voltando”, encerra Ana Castela.

Já no palco, a artista com voz embargada revelou: "Aconteceu uns negócios aí, que eu fiquei muito chateada e eu quis desistir da música, ai eu falei para o meu pai que eu não queria mais cantar. Só que eu fui para a fazenda, vi meu avô e voltei 100% renovada e pronta para mostrar para todo mundo que me odeia, que eu voltei e voltei 1000x melhor", completou a Boiadeira.