"Ana Raio" grava série na fazenda de "Zé Trovão" em Mato Grosso do Sul

A atriz Ingra Lyberato, que deu vida a personagem “Ana Raio” está hospedada na fazenda do “Zé Trovão” (Almir Sater), no Pantanal da Nhecolândia em Mato Grosso do Sul. Ela desembarcou no estado para concluir as gravações da séria documental “As Amazonas”, idealizada por Ingra, que revela o pensamento e o estilo de vida de mulheres que vivem o universo dos cavalos. A matéria original é do TeatrineTV.

Segundo Ingra, a expectativa é finalizar os trabalhos até o fim de março desse ano.

O projeto teve início em 2019, mas sofreu uma parada por causa da pandemia da Covid-19, sendo retomado somente agora.

A atriz que ganhou fama exponencial após protagonizar a novela “A história de Ana Raio e Zé Trovão” fazendo par romântico com Almir Sater, na extinta rede Manchete. O folhetim foi exibido em 1990.

No ano em que iniciaria a gravação, Ingra participou do programa Balacobaco da TV Record, ocasião em que disse que além de narrar a vivências das mulheres, com a séria também declara sua paixão pelo companheirismo dos cavalos. “Minha história de amor com o cavalo começou quando passei um ano representando uma personagem que tinha como melhor amigo seu cavalo”, diz, em referência ao cavalo Raio, fiel escudeiro da personagem de Ingra em “A História de Ana Raio e Zé Trovão”.

A equipe da série está agora na fazenda Campo Novo, de três mil hectares, que pertence ao violeiro que recente interpretou o chalaneiro Eugênio, no remake da novela Pantanal.

Nas redes sociais, Ingra publicou cenas da natureza pantaneira e o encontro com os músicos Almir e Guilherme Rondon.

AS AMAZÔNAS

A atriz fara o papel de apresentadora na série “As Amazonas”, que conta com a coprodução das produtoras baianas TêmDendê e Liberato Produções.

Com 13 episódios, a série terá um tom de ação e aventura, alternando momentos de emoção e curiosidade sobre as atividades desenvolvidas por essas mulheres nas diversas regiões do Brasil e da América Latina.