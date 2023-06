Antes de partir, frio em dobro provocará geada a oeste e noroeste de MS

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, a frente fria que perdura desde a 2ª feira (12.jun), começará a arrefecer em Campo Grande (MS), nesta 5ª feira (15.jun). Entretanto, antes de partir, a frente fria castigará municípios a Oeste (cidades na direção da divisa com o Paraguai) e Noroeste (cidades na direção da divisa com a Bolívia), em Mato Grosso do Sul. Há, inclusive, potencial para geada nessas áreas, onde fará menos que 4°C.

Segundo o Clima Tempo, isso se deve a uma massa de ar frio que sobrepõe outra massa de ar frio, ambas são de origem polar, muito forte, e para somar, há ainda à circulação de ventos, em vários níveis da atmosfera, sobre a América do Sul, que vai represar parte do ar frio intenso sobre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

O Centro-Oeste e Sul de Mato Grosso, também deverá sofrer com esse movimento do clima.

Campo Grande registrou 8°C na 5ª pela manhã, ao mesmo tempo Cuiabá, registrou 9°C, considerada a madrugada mais fria do ano na Capital do estado vizinho.