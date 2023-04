AO VIVO: debate sobre repasse de R$ 52,6 milhões da Lei Paulo Gustavo para MS

O Comitê Nacional Lei Paulo Gustavo realiza às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) desta 3ª.feira (11.abri.23) a plenária organizada pela Operativa Nacional, para tirar dúvidas e esclarecer pontos relativos a regulamentação da Lei Paulo Gustavo.

A plenária, acontecerá online pelo Google Meet, com transmissão ao vivo pelo Youtube. A entrada na sala do Meet só será permitida AQUI, com 15 minutos de antecedência.

O evento conta com a presença de representantes nacionais, como Binho Riani Perinotto, do Ministério da Cultura (MinC) e Dinorah Araújo, da Operativa Nacional. Também estarão presentes o Diretor Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Freitas, a Rapper indígena da etnia Guarani e Kaiowá, Anarandá MC e os representantes do Fórum Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul (FESC) e do Conselho Estadual da Sociedade Civil.

A Lei Paulo Gustavo prevê repasse de R$ 52.657.455,14 ao Mato Grosso do Sul, sendo R$ 27.630.081,91 ao estado e R$ 25.027.373,22 aos municípios. Ontem (10.abr), o Ministério da Cultura (Minc), também apresentou o calendário de execução da Lei Aldir Blanc, que também deve repassar recursos da união aos estados e municípios.

Acompanhe a transmissão AO VIVO: